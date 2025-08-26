Societat
El govern espanyol garanteix ajudes per als afectats per l'incendi forestal del Baix Ebre
L'executiu declara zona catastròfica la localitat de Paüls
El govern espanyol ha aprovat el procediment perquè els afectats per l'incendi forestal de Paüls sol·licitin ajudes econòmiques. Ho ha fet a través de la declaració de zones greument afectades per una emergència de protecció civil (antigament denominada zona catastròfica) d’aquesta població catalana i de totes aquelles afectades per les flames i les fortes pluges registrades a l’Estat entre el 24 de juny i el 25 d’agost (inclou les inundacions del 13 i el 22 de juliol a Catalunya), segons ha precisat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El ministre ha afirmat que aquesta consideració afecta a un total de 16 comunitats autònomes. En global, els tres punts catalans van concentrar més de 8.000 hectàrees cremades. L’incendi de Paüls, que es va iniciar el 7 de juliol i es va donar per extingit el dia 15 del mateix mes, va cremar 3.321 hectàrees de superfície agrícola i forestal. En el marc de les tasques d’extinció va morir un agent dels Bombers en caure per un precipici de 20 metres quan estava assegut en una roca de grans dimensions.
Marlaska ha concretat que entre el 24 de juny i el 25 d’agost es van registrar 121 episodis d’emergències de protecció civil i d’aquests, 114 van ser incendis forestals. També ha recordat que encara no s’han acabat els focs a Espanya i ha definit la situació com una “de les majors catàstrofes mediambientals dels últims anys”.
El titular d’Interior no ha precisat els tipus de mesures recollides en la declaració de “zona catastròfica”, però ha assenyalat que “permet a tots els departaments competents que comencin a dictar odres i resolucions oportunes”. En aquest sentit, ha apuntat a mesures dels ministeris com el d’Hisenda amb exempcions fiscals; el d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb bonificacions en el seu àmbit; en matèria laboral el de Treball i Economia Social i el d’Agricultura, Pesca i Alimentació ajudes “pels danys soferts”.