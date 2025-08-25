Municipal
Tortosa destinarà 709.000 euros per a adquirir els terrenys del nou hospital
El consistori preveu fer efectiva l’adquisició entre finals d’any i principis del que ve
Tortosa destinarà pressupost de 709.256 euros per a l’adquisició dels terrenys on la Generalitat construirà el nou hospital de les Terres de l’Ebre al barri de Sant Llàtzer. L’adquisició d’aquest espai, de 84.000 metres quadrats, és un dels compromisos de l’Ajuntament en el protocol signat amb la Generalitat el passat mes d’abril.
El Consistori preveu aprovar la partida en el ple ordinari de setembre i ha apuntat que espera que la cessió es faci efectiva a finals de 2025 o a principis de l’any vinent. L’alcalde, Jordi Jordan, referma la seva voluntat de trobar un acord amb els propietaris, però no descarta l’expropiació: "Treballem per poder-los adquirir de mutu acord amb els propietaris, però si no és el cas serà via expropiació".
L’alcalde ha reafirmat el compromís amb la Generalitat: "Treballem amb fermesa i diligència per avançar en la construcció del nou hospital en uns terrenys que siguin considerats aptes per la Generalitat”. El govern municipal preveu que la comissió informativa de Governança Municipal avui dictamini la proposta de modificació pressupostària per disposar de la corresponent partida, que s’hauria d’aprovar en el ple ordinari del proper mes de setembre.
El Consistori ha explicitat que els diners provenen de la partida per a la construcció d’un centre esportiu-social als Josepets, desestimada perquè cap empresa ha optat a la licitació. A més, la modificació pressupostària també ha inclòs la distribució de 250.000 per executar els projectes guanyadors dels pressupostos participatius, una partida de 21.200 € per la nau esportiva del Temple i una altra de 2.000 € per instal·lacions per controlar la població de porcs senglars.