Successos
Fort accident entre dos cotxes a Benifallet: un conductor es troba en estat greu
L’impacte entre ambdós vehicles ha sigut tan fort que un d’ells, fins i tot, ha bolcat
El conductor d’un turisme ha resultat greument ferit després d’un fort accident entre dos vehicles a la carretera T-302, a l’altura del municipi de Benifallet. El sinistre ha tingut lloc aquest dilluns poc abans de l’una del migdia, quan, per causes que encara s’estan investigant, els dos cotxes han col·lidit. De fet, un d’ells ha bolcat i ha bloquejat ambdós carrils de la carretera.
Fins al lloc de l’accident s’han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d’alliberar el conductor atrapat a l’interior del vehicle bolcat. Els efectius han hagut d’intervenir pel sostre del cotxe. Una vegada fora del vehicle, el ferit ha estat assistit per personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).