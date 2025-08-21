Incendi Paüls
Els infants dels pobles afectats per l'incendi de Paüls aprenen a reconduir la por al foc jugant
El cos d'extinció conversa amb els xiquets i xiquetes per tranquil·litzar-los i ensenyar-los la seva professió
Els Bombers de la Generalitat fa setmanes que visiten els pobles afectats per l'incendi de Paüls, on va sorgir la iniciativa, per parlar amb els infants del foc i de la seva professió. A la iniciativa, anomenada Foc mirat sense por, el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, i un grup d'efectius han explicat com es treballa en l'extinció d'incendis i han fet pedagogia sobre el respecte al foc i els espais segurs que són els pobles.
D'aquesta manera, s'ajuda els menors a oblidar la por i l'angoixa viscuda durant l'incendi forestal i també han jugat amb ells per «desmitificar» la feina que fan. «No cal ser un superhome o una superdona per ser bomber. Has de ser un supermotivat», ha apuntat Expósito.
Quan encara no s'havia extingit l'incendi, a Paüls es va demanar als Bombers de la Generalitat que vinguessin a parlar amb els més petits del poble, que s'havien contagiat de l'angoixa i el patiment dels adults i havien sigut testimonis d'un virulent incendi forestal a les portes de casa que els inquietava. Amb el nom de Foc mirat sense por, els Bombers han visitat els cinc municipis afectats per l'incendi, Paüls, Tivenys, Aldover, Xerta, i aquest dijous, Alfara de Carles, i han interactuat directament amb els més petits per calmar-los.
Com explica Ricard Expósito, inspector cap de la regió d'emergències de l'Ebre, han trobat una canalla amb cert trauma i amb pors i problemes com dormir a la nit, «per si es cremava el poble». Les converses i les activitats amb els bombers han ajudat a identificar i «reconduir» aquesta angúnia perquè els infants «mantinguin el respecte al foc», però no li tinguin temor. «Els hem ensenyat que el poble no es pot cremar, que és un lloc segur, com l'entorn familiar, i hem intentat fer aquesta divisió entre el foc i la seguretat», ha explicat l'inspector.
Treballadors públics
Un altre dels objectius de la iniciativa ha sigut «desmitificar la feina del bomber i de la bombera». Els han contat als nens que ells «no són superherois», «no porten capa ni marxen volant cap a casa» i que per fer aquesta feina el que cal és «supermotivació». «Som treballadors públics, com és un mestre, un metge, un assistent social», els han contat. «Quan siguin grans podran decidir també incorporar-se al cos de bombers per fer la feina que fem», ha afegit Expósito.
Després de la xerrada, els xiquets i xiquetes han pogut provar la roba i els equips d'extinció, pujar al camió, parlar per les emissores, fer anar les mànegues d'aigua i aprendre com millora la feina en equip, quan està organitzada i ben repartida. Per rematar l'activitat, els bombers els han remullat amb espuma.
Ensenyar la feina completa
De la iniciativa Foc mirat sense por, el cap de la regió ebrenca d'emergències assegura que també se n'enduen aprenentatges. «Hem de millorar aspectes comunicatius, a totes les franges d'edat i hem d'intentar ser més proactius, dintre de les limitacions que tenim perquè som les que som. No tenim la plantilla que ens agradaria per fer tot aquest tipus d'activitats», ha apuntat.
Així i tot, Expósito ha insistit que cal millorar la pedagogia sobre la feina que es fa més enllà de l'extinció d'incendis i assistència en emergències perquè la gent no s'espanti quan els veu. «Si els bombers només ens han de veure quan passen coses, és que estem fent coses malament», ha lamentat. «Hem de donar a conèixer més les tasques de preparació que fem, no només del territori, sinó de la població, com també hem pogut copsar aquests dies que hem fet reunions amb els veïns dels pobles afectats», ha explicat.