Municipal
Roquetes repararà quatre camins afectats per temporals
Els treballs tenen un pressupost de 120.000 euros i es finançarà el 75% amb una subvenció de la Diputació
L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) farà actuacions de millora en diversos trams dels camins de Bandejats, la Caramella, Parellades i Corral del Moch, afectats per fenòmens meteorològics. El projecte té un pressupost de 120.285,14 euros. Un ajut de 90.000 euros de la Diputació de Tarragona permetrà finançar el 75% del cost de les obres, que començaran al setembre.
El projecte preveu evitar danys en futurs aiguats. Concretament, s'aixecarà l'altura del camí en els punts on es troba per sota el nivell de les finques, es construiran esculleres per contenir les avingudes d'aigua i es formigonaran passos de barranc per conservar el traçat i prevenir afectacions en cas de crescudes del cabal.
L'actuació forma part de la segona fase del pla de millora de camins municipals de Roquetes que preveu una inversió de prop d'un milió d'euros fins a l'any 2027. El programa inclou accions a 12 vials de la xarxa municipal, formada per 177 quilòmetres de camins. Fins al moment, s'ha asfaltat i ampliat el Camí del Mig, entre la Ravaleta i la C-12, i s'han arranjat els camins de Terrapico, Panxablanca, Matamoros i Barranc de Lledó. La tercera fase preveu actuar als camins de Reguers Nou, Pocateula i Forcallet.