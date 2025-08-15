Salut
L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta adquireix la condició d'hospital universitari de la URV
El Grau en Infermeria al Pirineu començarà a l'Institut de Tremp mentre acaben les obres a l'Hospital del Pallars
L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha adquirit la condició d'hospital universitari de la Rovira i Virgili (URV). Així ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que confirma que disposa dels requisits per impartir la docència pràctica als estudiants.
També s'ha confirmat que el curs acadèmic vinent es posarà en marxa el Grau en Infermeria al Pirineu impulsat per la Universitat de Lleida (UdL), que s'impartirà a Tremp. La primera promoció comptarà amb 20 places i oferirà pràctiques clíniques als centres assistencials de l'Alt Pirineu i l'Aran. La seu temporal del grau serà a l'Institut de Tremp, mentre s'acaben les obres a les instal·lacions de l'Hospital Comarcal del Pallars, segons la resolució del DOGC.
Aquestes 20 places de nova creació del Grau en Infermeria al Pirineu se sumen a les 105 places que ja està oferint la UdL a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de Lleida i a les 85 del Campus Universitari d'Igualada.
D'altra banda, amb l'aprovació del Verge de la Cinta com a nou hospital universitari, la conselleria de Recerca i Universitats compleix amb la voluntat de reduir a la meitat els tretze mesos de tramitació que es requerien per adscriure el centre com a hospital universitari i poder impulsar així, en un futur, els estudis de Medicina al Campus ebrenc de la URV.
Una altra universitat catalana que el curs vinent també començarà a impartir el Grau d'Infermeria serà la Universitat Abat Oliva CEU, amb 80 places. Mentre durin les obres d’ampliació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, les activitats docents es faran en els espais que aquesta universitat privada té al carrer Balmes de Barcelona.