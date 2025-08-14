Salut
L'Hospital de Tortosa afirma que ser un centre universitari els permetrà «retenir el talent»
La gerent del Verge de la Cinta diu que és un «reconeixement» i un «al·licient» pels professionals sanitaris
L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha celebrat que el Departament de Recerca i Universitats hagi donat llum verda perquè el centre tingui la condició d'universitari després de l'informe favorable del Departament de Salut.
Maria Ferré, gerent de l'hospital, ha afirmat que aquesta fita permetrà «retenir el talent» a les Terres de l'Ebre, «que és tan important i necessari», ha subratllat. Ha insistit que és un «gran al·licient» i un «reconeixement» als professionals sanitaris del centre, tot destacant que la docència és un dels «pilars fonamentals» de l'hospital. Finalment, ha recordat que aquest tràmit s'emmarca en un projecte per fer arribar els estudis de medicina al campus de la URV de l'Ebre.