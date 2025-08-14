Policial
Detinguda una parella a Tortosa per estafar més de 143.000 euros a un ancià
Els detinguts van aprofitar la vulnerabilitat física i emocional de la víctima per controlar les seves finances i obtenir diners de manera fraudulenta
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tortosa van detenir dilluns a un home i una dona de 39 i 34 anys, com a presumptes autors dels delictes d’administració deslleial, estafa, usurpació d’estat civil i falsificació documental.
La investigació es va iniciar a finals de juliol quan un agent del cos dels Mossos d’Esquadra va tenir coneixement de la situació de vulnerabilitat extrema en què es trobava la víctima, un home de 76 anys amb una malaltia neurodegenerativa i mobilitat reduïda que vivia sol des de feia anys.
L’origen dels fets es remunta a fa aproximadament un any, quan la víctima va conèixer l’home detingut perquè aquest va anar a fer una reparació al seu domicili.
Dies després, el mateix home va tornar juntament amb la seva dona per demanar-li diners sota el pretext d’una suposada urgència mèdica familiar, iniciant-se així una relació de dependència i explotació emocional.
Poc després, la dona es va oferir com a cuidadora, un paper que va permetre a la parella accedir progressivament a la vida personal i econòmica de la víctima. Amb el temps, van aconseguir que aquesta signés diversos documents, presumptament sense ser conscient del contingut o sota falses promeses.
La parella investigada també va obtenir accés a l’aplicació bancària i al PIN de la targeta de crèdit de la víctima, la qual cosa els va permetre realitzar operacions d’extracció d’efectiu, entre d’altres, sense coneixement ni autorització del titular. També van fer ús de les seves dades personals en tràmits oficials, mitjançant la suplantació d’identitat de la víctima.
La situació es va agreujar amb l’aïllament progressiu de la víctima respecte del seu entorn habitual i un deteriorament notable del seu estat de salut agreujat per una significativa pèrdua de pes corporal en pocs mesos.
Amb tots aquests indicis, la Unitat d’Investigació va concloure que la parella hauria desenvolupat una estratègia deliberada de manipulació emocional i econòmica amb l’objectiu d’obtenir un benefici patrimonial a costa de la vulnerabilitat de la víctima.
Mitjançant aquestes pràctiques, en pocs mesos la parella arrestada hauria obtingut de la víctima gran quantitat de diners, altres disposicions econòmiques i béns immobles per més de 143.000 euros. Els detinguts van passar dimarts a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.