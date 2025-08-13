Salut
L'Hospital de Tortosa compleix els requisits per adquirir la condició d'universitari
La sol·licitud de la URV compta amb l'informe favorable de Salut sobre la capacitat docent del centre
La consellera de Recerca i Universitats Núria Montserrat signa la resolució que declara que l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) compleix els requisits per adquirir la condició d'hospital universitari de la Universitat Rovira i Virgili (URV), pas previ a impulsar els estudis de Medicina al campus ebrenc. Com publica el DOGC aquest dimecres, la direcció general de Professionals de la Salut ha emès un informe favorable perquè el Verge de la Cinta rebi aquest reconeixement «atès que compleix amb els requisits i criteris previstos en la normativa vigent» i Salut considera que l'HTVC «disposa dels recursos necessaris per impartir la docència pràctica als estudiants universitaris corresponents».
La consellera Núria Montserrat ja s'havia compromès a principis de juliol a «escurçar a la meitat» els tretze mesos de tramitació per adscriure l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) com a hospital universitari i poder impulsar els estudis de Medicina al campus ebrenc de la URV. La Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut van subscriure, a l'octubre de l'any passat, un concert relatiu a la col·laboració docent, assistencial i de recerca, per establir «una col·laboració en la formació pràctica dels alumnes d'ensenyaments universitaris en l'àmbit de les ciències de la salut que ofereixen la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d'Infermeria de la URV».
Va ser el 7 de juliol, pocs dies després de la visita a Tortosa de Montserrat, que la Universitat va presentar la sol·licitud a la direcció general d'Universitats per al reconeixement del centre hospitalari ebrenc com a hospital universitari. La sol·licitud compta amb l'aprovació del Consell de Govern i del Consell Social de la URV. L'informe favorable de Salut data del 16 de juliol i la consellera signa la resolució l'1 d'agost, que s'ha publicat aquest dimecres.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes.