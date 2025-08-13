Successos
Les obres en un carrer a Roquetes provoquen una fuita de gas pel trencament d'una canonada
Els fets han passat a primera hora del matí al carrer de l'Estret de l'Hereu
Aquest matí de dimecres s'ha produït una fuita de gas a Roquetes. Els fets s'han produït a les 08.46 hores quan uns operaris que estaven realitzant unes obres al carrer de l'Estret de l'Hereu, a tocar de la Raval de Crist, han perforat una canonada de gas.
Fins allí s'han desplaçat tres dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat. També s'ha alertat a la companyia de gas que ha tancat la clau de pas per aturar el subministrament de gas fins a la reparació de la canonada.
Els bombers han revisat un magatzem proper per descartar que hi hagués acumulació de gas. Al lloc es mantenen les tres dotacions de bombers fins que la zona sigui segura. El carrer es troba tallat a la circulació.