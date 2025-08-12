Tortosa
L'Ajuntament obre gratuïtament la piscina de Jesús fins diumenge per l'onada de calor
El consistori posa en marxa la primera font refrigerada de la ciutat a les escales del parc Teodor Gonzàlez
L'Ajuntament de Tortosa ofereix l'accés gratuït a la piscina descoberta del Win de Jesús fins al diumenge. Davant de la segona onada de calor d'aquest estiu, amb els termòmetres batent rècords de temperatura a les Terres de l'Ebre, el consistori ha pres aquesta mesura extraordinària i convida la ciutadana a acudir-hi i refrescar-se dins dels horaris ja establerts i de l'aforament permès.
L'alcaldessa accidental Mar Lleixà ha recordat que al municipi també es pot prendre el bany a les piscines de Campredó i els Reguers, en aquest cas pagant l'entrada pertinent. A més a més, fa unes setmanes que s'ha posat en marxa la primera font refrigerada de la ciutat al parc Teodor Gonzàlez on es pot beure aigua fresa i reomplir ampolles i gots.
Lleixà ha demanat a la ciutadania que extremis les mesures de protecció i de precaució i segueixi les recomanacions sanitàries habituals com la hidratació, així com evitar l'exposició i els esports en les hores de més calor.