Policial
Detenen quatre homes per robatoris a interior de vehicles a les platges de l’Ametlla de Mar
Els arrestats van iniciar una fugida en veure als Mossos i els ocupants van començar a tirar objectes robats per les finestres. Un dels autors va fugir i continua desaparegut
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de l’Ametlla de Mar han detingut quatre homes d’entre 21 i 43 anys, com a presumptes autors de set delictes de robatori amb força a l’interior de vehicles i de pertinença a un grup criminal.
Els fets van tenir lloc prop de les 15:30 hores del passat 6 d’agost, quan els agents van rebre l’avís d’un robatori a l’interior d’un vehicle estacionat a l’Ametlla de Mar.
La informació rebuda pels agents indicava que els presumptes autors del robatori podien ser un grup d’homes que es desplaçaven amb una furgoneta tipus camper.
El fet que diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra es trobessin prop de la zona alertats per fets similars ocorreguts en dies anteriors va permetre que es pogués iniciar la recerca dels lladres ràpidament.
Els agents van organitzar punts de control per tal de localitzar el vehicle sospitós i van poder interceptar-lo a la zona de Tres Cales, moment en què un dels ocupants va sortir corrents i va fugir per un barranc.
Tot seguit, la furgoneta va realitzar una maniobra evasiva i va iniciar una fugida al mateix temps que els ocupants llençaven objectes per les finestres. Aquests objectes posteriorment van poder ser recuperats pels policies. Finalment, els agents van poder aturar el vehicle, que anava ocupat per quatre homes.
A l’interior de la furgoneta els agents van localitzar nombrosos objectes, com bosses de viatge, aparells electrònics, material informàtic, altres objectes personals de valor i diners en metàl·lic. En l’escorcoll del vehicle també es va poder localitzar un estri especial per trencar vidres.
Al mateix temps, altres patrulles dels Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de l’Ametlla de Mar, van poder comprovar que a diversos pàrquings de platges properes hi havia altres vehicles amb signes evidents d’haver sofert el mateix tipus de robatori.
Els quatre homes van quedar detinguts per presumptament haver robat a l’interior de sis vehicles a l’Ametlla de Mar i un a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).
Pràcticament la totalitat dels objectes recuperats han pogut ser retornats als seus propietaris legítims mentre es continuen les gestions per determinar si els arrestats estan relacionats amb altres robatoris ocorreguts a la zona.
Els components d’aquest grup tenen un historial criminal ampli i la majoria d’antecedents en els quals estan encartats són per delictes en l’àmbit patrimonial.
Continuen les gestions policials per tal de localitzar i detenir el cinquè membre del grup, escapolit en el transcurs d’aquesta actuació.
Els quatre detinguts van passar a disposició judicial el dia 9 d’agost al jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa.
Consells per evitar el robatori a l'interior del vehicle
Els Mossos d'Esquadra ha emès diversos consells per evitar robatoris a l'interior del vehicles. Entre ells hi ha no deixar res de valor dins el vehicle. A més, procurar que els altaveus i els equips de música estiguin ocults. Millor emportar-se'ls. Intentar també estacionar el vehicle en llocs il·luminats i, si és possible, instal·lar una alarma al vehicle.
En cas de veure alguna persona a prop del vehicle amb una actitud sospitosa o es troba algun cotxe forçat, no tocar res i trucar immediatament al 112. A més recorden que la venda d'objectes robats és un delicte; per tant, en cas de tenir coneixement, cal denunciar-ho.