Platges
L'Ametlla de Mar reobre les platges amb bandera groga després de la desaparició de la taca viscosa
L’Agència de Residus i el CSIC analitzen mostres per determinar l’origen de la taca blanca detectada dijous
L'Ametlla de Mar ha reobert aquest dissabte les seves platges després d'un dia i mig tancades al bany per l'aparició dijous a la tarda d'una gran taca viscosa de color blanc al mar, que va obligar a hissar la bandera vermella «per mala qualitat de l'aigua».
La taca ja ha desaparegut del litoral de l'Ametlla de Mar tot i que a les platges amb servei de salvament i socorrisme oneja la bandera groga per «precaució», segons ha informat el consistori.
Els Bombers de la Generalitat van coordinar ahir un dispositiu per inspeccionar l'afectació d'aquesta substància, en què van participar la Policia Local de l'Ametlla de Mar, Agents Rurals, Salvament Marítim, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, que van rastrejar la zona amb drons, embarcacions i equips subaquàtics.
Hi va haver restes que van arribar fins i tot a zones de la sorra de la platja i van ser retirades.
L'Agència de Residus de Catalunya va prendre mostres per analitzar-les i determinar quin tipus de producte és i quin és el seu origen, i també s'han enviat al CSIC a Barcelona.