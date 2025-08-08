Platges
La taca viscosa desapareix de les platges de l'Ametlla de Mar, però es manté la prohibició de bany
La brigada municipal neteja alguns punts de la costa on s'han detectat restes, mentre s'investiga el vessament
L'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo, ha explicat que, després d'una exhaustiva inspecció a tot el litoral del municipi, s'ha comprovat que "no s'aprecia" restes a l'aigua de la substància "blanca i viscosa" detectada aquest dijous. Així i tot, s'ha decidit mantenir la prohibició del bany a les platges i onejarà tota la tarda la bandera roja. La brigada municipal acabarà de rastrejar i netejar algun punt brut del litoral.
Aquest dissabte les platges es reobriran amb bandera groga, "permetent el bany amb precaució", ha dit Del Amo. Es desconeix encara l'origen del vessament i quina mena de substància és. L'alcaldessa ha apuntat que algunes persones que han pres el bany durant l'episodi no han patit cap reacció adversa.
Tots les cossos de seguretat, Policia Local de l'Ametlla de Mar, Agents Rurals, Salvament Marítim i Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, han inspeccionat tot el litoral del municipi aquest divendres al matí. En la reunió de seguiment d'aquest migdia s'ha comunicat que no queden restes a l'aigua de la substància detectada aquest dijous, "una taca blanca i viscosa" que es va aparèixer primer a la platja de Pixavaques i s'ha estès per la resta de platges caleres.
L'Agència de Residus de Catalunya ha pres mostres de la substància per mirar de determinar què és, i si és tòxica, i esbrinar quin pot ser l'origen del vessament. Tot i que no s'han registrat reaccions adverses als banyistes en les últimes hores, l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar preveu que es mantingui la bandera groga a les platges durant uns dies per precaució.