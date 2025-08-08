Successos
L'Ametlla de Mar tanca preventivament les platges per l'aparició d'una «taca blanca viscosa»
L'Agència de Residus de Catalunya investiga quina substància és i si pot ser perjudicial per a la salut de les persones
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) ha tancat preventivament totes les platges de la població, entre l'Alguer i el límit a la zona nord del terme municipal, i s'hi ha prohibit el bany. L'aparició d'una taca «blanca de textura viscosa» aquest dijous ha fet activar la prealerta del CAMCAT (pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya).
Les taques aparegudes «tenen olor química», «com de gasolina» i s'han estès per tot el litoral calero. La primera taca es va detectar a la platja de Pixavaques, prop de l'arena. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) està analitzant la substància per determinar que és i si pot ser perjudicial per a les persones i el medi ambient.
El primer avís de la possible contaminació a les platges de l'Ametlla de Mar es va donar a les quatre de la tarda d'aquest dijous a Pixavaques però va acabar afectant des de la platja de l'Alguer fins a les Tres Cales. El consistori va avisar l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que va indicar que la gestió de la situació era «competència municipal». Aquest divendres la taca s'havia escampat a altres platges i cales de l'Ametlla i s'han tancat totes preventivament.
El consistori ha muntat un dispositiu de seguiment amb l'ajuda de l'ARC i tots els cossos de seguretat -Policia Local de l'Ametlla de Mar, Agents Rurals, Salvament Marítim i Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil- que estan ajudant a prendre mostres i fer seguiment amb les seves embarcacions. L'alcaldessa Eva del Amo ha remarcat que el prioritari és determinar de quina substància es tracta i de si pot ser perjudicial, per després esbrinar l'origen de la contaminació.