Successos
Detingut un veí de Berga per agredir la seva parella a Tortosa
La Policia Local va arrestar l'home després de l'avís d'un testimoni, però la dona no va presentar denúncia
La Policia Local de Tortosa ha detingut un home de 39 anys, veí de Berga, per agredir la seva parella al carrer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al carrer Pujada del Seminari. Un veí va avisar que un individu agredia una dona i li volia prendre la bossa. En arribar els agents, l'home va fugir corrents, però el van interceptar al carrer Genovesos.
La víctima és la parella de l'arrestat, també veïna de Berga. Es trobaven de pas per Tortosa. La dona no va voler denunciar-lo, però com presentava lesions, la Policia Local va arrestar l'agressor per un delicte de violència masclista. Un cop traslladat a la comissaria dels Mossos, la detenció va quedar sense efecte perquè la víctima va insistir que no el no volia denunciar.