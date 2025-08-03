Societat
El poble coster de Tarragona que captiva a National Geographic: cales secretes, platges verges i un litoral que enamora
El prestigiós mitjà destaca el litoral d'aquest municipi com un dels racons més secrets i bells de la Costa Daurada
La revista National Geographic ha posat el focus aquest estiu sobre un dels tresors més estimats del litoral tarragoní: l’Ametlla de Mar. El mitjà internacional, reconegut per la seva mirada rigorosa i estètica sobre la natura i el patrimoni mundial, ha dedicat un ampli reportatge a les cales salvatges i poc conegudes que s’amaguen al voltant d’aquest municipi del Baix Ebre.
Segons l’article, l’Ametlla representa «l’epicentre d’una constel·lació de cales recòndites», ideals per a aquells que busquen la Tarragona més secreta, lluny de les grans platges de sorra fina habituals a la Costa Daurada. Les cales de l’Illot, Cala Moros o la Platja de l’Àliga són només alguns exemples dels racons que la revista destaca per la seva bellesa natural i la seva baixa urbanització.
Un dels elements més atractius és el camí de ronda del GR 92, que permet recórrer a peu el litoral entre l’Ametlla de Mar i l’Ampolla, connectant cales i penya-segats amb vistes espectaculars i aromes de resina i sal marina. Aquest sender, que forma part de la xarxa europea E10, esdevé una ruta privilegiada per conèixer a peu un dels trams costaners millor conservats del país.
National Geographic també posa l’accent en la platja del Fangar, al Delta de l’Ebre, que descriu com «una postal del fi del món» per la seva extensió de dunes, el seu far icònic i la sensació de solitud salvatge que s’hi respira. Tanmateix, el mitjà alerta de la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic, recordant l’impacte dels temporals com el Gloria o el Filomena.
Altres cales destacades són la Cala Santes Creus, una de les més recòndites i tranquil·les del litoral, i el famós trident de Cala Forn, Cala de Sant Jordi i Cala Vidre, properes a la urbanització de les Tres Cales i al castell de Sant Jordi d’Alfama.
També hi ha espai per a les platges nudistes, com la platja del Torrent del Pi o la històrica platja del Torn, que segons el reportatge, han vist reduït l’espai dedicat al naturisme per la pressió turística. National Geographic fa referència a les reivindicacions de grups nudistes que reclamen el respecte per aquests espais de llibertat.