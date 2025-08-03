Mobilitat
Accident a l'Ametlla de Mar: un carril tallat i 6 km de congestió a l'AP-7
Hauria estat un xoc entre dos o tres turismes, en direcció Castelló
Aquest matí s’ha produït un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas pel terme municipal de l’Ametlla de Mar, en sentit sud cap a Castelló.
Segons les primeres informacions, hi hauria implicats dos o tres turismes en una col·lisió que ha obligat a tallar un carril de la via.
Com a conseqüència de l’incident, s’han registrat fins a sis quilòmetres de congestió a la zona. Actualment, els vehicles accidentats a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar ja s'han retirat al voral i no hi ha cap carril tallat, tot i que encara hi ha lentitud en un tram de 6 km en sentit Castelló.
A hores d’ara, encara es desconeix l'estat dels ocupants dels vehicles.