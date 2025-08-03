Diari Més

Accident a l'Ametlla de Mar: un carril tallat i 6 km de congestió a l'AP-7

Hauria estat un xoc entre dos o tres turismes, en direcció Castelló

Imatge d'un vehicle dels Mossos alertant d'un accident.

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Aquest matí s’ha produït un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas pel terme municipal de l’Ametlla de Mar, en sentit sud cap a Castelló.

Segons les primeres informacions, hi hauria implicats dos o tres turismes en una col·lisió que ha obligat a tallar un carril de la via.

Com a conseqüència de l’incident, s’han registrat fins a sis quilòmetres de congestió a la zona. Actualment, els vehicles accidentats a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar ja s'han retirat al voral i no hi ha cap carril tallat, tot i que encara  hi ha lentitud en un tram de 6 km en sentit Castelló.

A hores d’ara, encara es desconeix l'estat dels ocupants dels vehicles. 

