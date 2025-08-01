Policial
La Guàrdia Civil rescata una cria d’esquirol atrapada en un llac urbà a Tortosa
Els agents del Paprona van acudir a la zona després de l’avís d’un ciutadà. L’esquirol el van soltar al medi natural
Agents de la Guàrdia Civil pertanyents a la Patrulla de Protecció de la Naturalesa (PAPRONA) de Tortosa, unitat adscrita al SEPRONA de la Comandància de Tarragona, han rescatat una cria d’esquirol que es trobava atrapada a l’interior d’un llac artificial situat al parc públic Teodor González de Tortosa.
La intervenció es va iniciar després de rebre’s un avís ciutadà a través del nombre d’emergències 062, en el que s’alertava de la presència d’un petit animal intentant sortir de l’aigua sense èxit. A la seva arribada, els agents van confirmar que es tractava d’una cria d’esquirol visiblement debilitat i desorientat, amb clars signes d’esgotament i sense forces per mantenir-se a la superfície o defensar-se.
Els especialistes del SEPRONA van procedir immediatament al rescat, aconseguint treure a l’animal de l’aigua en condicions crítiques, per després alliberar-lo en un entorn pròxim i segur. Una vegada a terra ferma, l’esquirol va recuperar a poc a poc la mobilitat i va aconseguir enfilar-se a un arbre a la recerca del seu cau.
Durant els mesos d’estiu, aquest tipus d’animals silvestres descendeixen amb freqüència dels arbres a la recerca d’aliment i fonts d’aigua, la qual cosa pot portar-los a caure accidentalment en estructures artificials, com a estanys, basses o canals urbans, de les quals els resulta impossible sortir sense ajuda.
L’actuació dels agents va evitar que la situació derivés en un desenllaç fatal, donant una segona oportunitat a aquest exemplar, en un gest que reflecteix el compromís del SEPRONA amb la protecció de la fauna silvestre i l’equilibri ecològic en entorns urbans i naturals.