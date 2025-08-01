Successos
Un ferit greu després de caure per un terraplè de quatre metres a la TV-3021 a Rasquera
La via es troba tallada des de primera hora del matí de divendres
Una persona ha resultat ferida de gravetat després d'haver patit un accident a la TV-3021 a Rasquera. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís ha entrat a les 08.12 hores per una sortida de via al punt quilomètric 3,3.
Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb quatre dotacions fins al lloc de l'accident. Allí s'han trobat que un vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè de quatre metres. El seu conductor estava a l'interior i l'han extret del vehicle. Hi ha la sospita que l'accident ha pogut tenir lloc durant la matinada.
Els bombers han estabilitzat el vehicle a la zona i han ajudat a extreure a l'ocupant, el qual ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques. L'home ha estat traslladat a un hospital amb helicòpter en estat greu.
La TV-3021 es troba tallada a la circulació fins que acabi el servei i la calçada estigui neta.