Policial
Desmantellen una plantació intensiva de marihuana al Perelló amb 1.500 plantes
Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones
Agents dels Mossos d’Esquadra de la unitat d’investigació de Tortosa han detingut dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Les detencions són resultat d’una investigació oberta pels Mossos d’Esquadra després de tenir informacions que apuntaven a l’existència d’una plantació de marihuana exterior de grans dimensions.
Aquesta plantació es trobaria localitzada al terme municipal del Perelló (Baix Ebre) en una finca rústica no conreada de difícil accés oculta entre la vegetació i el pinar de la zona.
Els agents van realitzar diverses comprovacions i vigilàncies a la finca esmentada i van poder contrastar les informacions rebudes.
El matí del passat dimecres, membres de diverses unitats dels Mossos d’Esquadra van realitzar una entrada policial a l’esmentada finca. Durant l’operatiu es van intervenir 1.500 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, així com estris i adobs necessaris per al seu cultiu.
D’altra banda també es van intervenir 180 kilograms de cabdells de marihuana, assecats i envasats al buit en bosses preparades per al seu transport.
Un home de 47 anys que s’encarregava de cultivar aquesta plantació va ser detingut en el mateix lloc dels fets. Posteriorment, i com a resultat de les indagacions policials es va detenir un altre home de 51 anys el qual s’encarregava de facilitar aigua per al reg, així com de donar suport logístic per realitzar el cultiu.
La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb aquest fet delictiu. Els dos detinguts passaran avui a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa.