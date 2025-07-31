Societat
Reforcen el servei d'autobús entre Gandesa i pobles de la Terra Alta i les connexions amb Tortosa
Els trajectes s'oferiran de dilluns a divendres durant tot l'any, i no només en dies lectius com fins ara
El Departament de Territori ampliarà les circulacions en autobús que enllacen Gandesa amb diferents municipis de la Terra Alta. Són diverses expedicions que fins ara només han circulat en dies lectius però que a partir d'aquest 1 d'agost passaran a funcionar de dilluns a divendres durant tot l'any. Els trajectes d'anada en direcció a Gandesa sortiran a les 15.15 d'Arnes; a les 15.25 de Caseres; a les 15.40 de Batea, a les 15.30 de la Pobla de Massaluca i a les 15.30 des de la Fatarella. Els de tornada sortiran des de Gandesa a les 19 hores, i en destinació a Arnes, Caseres, Batea, la Pobla de Massaluca, la Fatarella i Prat de Compte.
Així mateix hi haurà tres expedicions per sentit entre Gandesa i Tortosa, que també circularan de dilluns a divendres. Des de Gandesa cap a Tortosa sortiran a les 6.50, 16.00 i 19.00 hores. En sentit invers, de Tortosa a Gandesa, ho faran a les 8.30, 15.30 i 18.00 hores. L'empresa HIFE serà l'encarregada d'oferir el servei.