Platges
Alerta tauró: una tintorera obliga a tancar per precaució una platja a l’Ametlla de Mar
L’albirament es va produir a la platja de l’Alguer i va activar el protocol de seguretat, tot i que la tintorera no suposava un risc per als banyistes
La presència d’una tintorera a la platja de l’Alguer, a l'Ametlla de Mar ahir dimecres a la tarda va obligar a activar el protocol de seguretat, amb l’hissada de la bandera vermella i la prohibició temporal del bany a la zona. L’albirament es va produir cap a quarts de quatre de la tarda i va generar certa inquietud entre els banyistes.
Els socorristes van actuar ràpidament per desallotjar la zona de bany i evitar riscos, mentre es feien les comprovacions pertinents. L’Ajuntament va decidir tancar la platja durant unes hores per garantir que no hi havia cap perill per als usuaris.
La tintorera, també coneguda com a tauró blau, és una espècie habitual en aigües obertes i no representa cap amenaça per a les persones, llevat que se senti amenaçada. Els exemplars adults poden assolir fins a 2,5 metres de llargada. Tot i que normalment es mantenen lluny de la costa, en èpoques càlides poden apropar-se per motius de reproducció o alimentació.
Malgrat que la presència del tauró no suposava un risc directe, l’Ajuntament va mantenir la bandera vermella com a mesura preventiva fins que es va confirmar que l’animal havia abandonat la zona. La platja va reobrir amb normalitat un cop descartat el perill unes hores més tard.