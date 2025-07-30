Urbanisme
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprova definitivament el projecte d'urbanització de Sant Jordi Bosc
El consistori pacta amb els veïns del polígon Pau Roques Daurades assumir el cost dels treballs endarrerits
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aprovat el projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbanística de Sant Jordi Bosc, després de deu anys de tràmits i negociacions entre consistori i propietaris.
Així, el projecte costarà uns 9 milions d'euros i els propietaris n'assumiran el cost, després que s'hagi rebaixat dels 13 milions inicials a partir d'eliminar algunes actuacions previstes.
Per altra banda, l'Ajuntament i l'Associació de Veïns i Propietaris de Roques Daurades van signar el 17 de juliol l'acord que posa fi a les controvèrsies urbanístiques del polígon Pau Roques Daurades, que portava dotze anys en litigi. En aquest cas, el consistori assumirà la reparació dels desperfectes detectats per manca de manteniment.