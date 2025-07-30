Societat
Cinc denúncies contra els correbous de l'Aldea per participació de menors i manca de supervisió
AnimaNaturalis atribueix les infraccions als organitzadors dels actes taurins d'enguany i de 2024
AnimaNaturalis, amb la col·laboració de CAS International, ha presentat cinc denúncies administratives contra els organitzadors dels correbous de l'ermita de l’Aldea, celebrats durant aquest mes de juny de 2025 així com dels actes que van tenir lloc fa un any, el 2024. Segons l'entitat animalista, les infraccions inclouen la participació il·legal d’un menor d'edat i la manca de supervisió per part de la comissió taurina, fets que «posen en risc la seguretat de les persones i vulneren greument la legislació catalana».
Una de les denúncies més greus, apunten, correspon al bou capllaçat del passat 7 de juny, en el qual s'hauria permès la participació d’un menor de catorze anys. Segons relaten els animalistes, que aporten un vídeo del correbou, el nen anava agafat de la mà d’un adult i es trobava a menys de quatre metres de l'animal. Recorden que són uns fets prohibits explícitament per la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, segons la qual, els menors de catorze anys tenen la participació prohibida i només poden ser-hi presents com a espectadors.
«Des d'AnimaNaturalis denunciem que la comissió taurina i l'expert en bous tenien l'obligació d'impedir-ho, tot i que, lamentablement, veure menors a pocs metres dels bous és una imatge habitual en aquesta modalitat a les Terres de l'Ebre», ha explicat la directora d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón.
L'entitat també ha interposat quatre denúncies més pels correbous que van tenir lloc els dies 18, 19 i 20 de juny de 2024, per vulnerar de forma «flagrant» la llei. AnimaNaturalis assegura que la comissió de festes hauria dimitit abans de l'inici de les festes de l'Ermita de l'Aldea. Com a conseqüència d'això, els espectacles es van iniciar i van desenvolupar sense la presència obligatòria dels cinc membres de la comissió de bous, els quals han d'estar presents i identificats amb un braçalet o distintiu de color viu durant tot l'espectacle per garantir la seguretat i el compliment de la normativa.
«La irresponsabilitat mostrada en l'organització d'aquests correbous és inacceptable. Permetre la participació de menors és una línia vermella que no es pot traspassar, i l'absència d'una comissió de bous, encarregada de la seguretat, és una negligència gravíssima», ha declarat Gascón.
Si aquestes denúncies prosperen, apunta l'entitat, l'Ajuntament de l'Aldea podria enfrontar-se a sancions d'entre 3.606 i 360.000 euros, a més de la inhabilitació per participar en espectacles amb bous per un període de fins a dos anys.
Gascón també ha agraït la col·laboració ciutadana i el suport veïnal ebrenc en la denúncia d'aquests casos. «Nosaltres sols no podem arribar als més de 450 espectacles amb bous que es fan cada any a Catalunya. Sense la ciutadania, seria impossible denunciar aquestes infraccions que posen en risc animals i persones», ha tancat.