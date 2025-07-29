Municipal
Tortosa confiscarà la garantia del complex Win després de desestimar les al·legacions de la constructora
Els informes tècnics municipals acrediten defectes constructius «greus» en l'equipament esportiu
L'Ajuntament de Tortosa ha desestimat íntegrament les al·legacions presentades per l'empresa Benito Arnó a la proposta de confiscació de la garantia del complex esportiu Win. Els grups polítics han aprovat per unanimitat desestimar-les en la sessió plenària d'aquest dimarts. De fet, el 7 de juliol, ja van aprovar iniciar el procediment per confiscar la garantia de l'equipament per un import de 206.000 euros per les deficiències existents en les instal·lacions esportives.
Segons el consistori, aquestes es van notificar a la constructora de manera reiterada mitjançant informes emesos el maig de 2020, el novembre de 2020, l'octubre de 2022 i l'agost de 2023. Els informes tècnics municipals acrediten defectes constructius «greus» en el complex.
En les al·legacions, l'empresa constructora sosté que molts dels desperfectes no són atribuïbles a l'execució de l'obra sinó a la falta de manteniment per part de l'Ajuntament. En canvi, el plenari les ha rebutjat perquè l'informe tècnic municipal indica que les deficiències estructurals i de funcionament responen a una «mala execució i no pas a una manca de manteniment».
Concretament, subratllen, que entre les deficiències estructurals hi ha la humitat en les parets de les dutxes i passadís del spa; el fet que les plaques solars no funcionin; el sistema de deshumidificació; les goteres a la sala fitness i a la coberta de les sales d’activitats dirigides, així com la fuita d'aigua entre la piscina del spa i el mur de contenció.
«Els incompliments constatats tenen caràcter greu i comprometen el funcionament de l'equipament. Es tracta de defectes que tenen l'origen en errors d'execució i mancances en la qualitat de l'obra», ha assegurat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. Els informes tècnics acrediten que moltes de les deficiències comunicades a la companyia no s'han reparat i que l'actuació presenta «vicis greus» que no s'han resolt durant el termini de garantia.