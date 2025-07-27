Successos
Mor ofegat un home de 30 anys al riu Ebre a l'altura de Xerta
Els fets van tenir lloc aquest dissabte, quan la víctima va ser arrossegada per l'aigua del riu a la zona de l'Illa Plana
Un home de 30 anys va morir aquest dissabte arrossegat pel corrent del riu Ebre, a l'altura de l'Illa Plana de Xerta. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 19.29 hores, i a l’arribada dels primers efectius, es va iniciar la recerca, tant des de l’aigua, amb un bomber equipat amb l’EPI (Equip de Protecció Individual) aquàtic, com des dels marges, a peu.
Va ser un dels testimonis que va localitzar l’home, a uns 150 metres més avall del darrer lloc on se l’havia vist, enganxat a una branca. El van treure de l’aigua, al marge dret del riu, i ràpidament van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), juntament amb els efectius sanitaris del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) que van arribar a la zona. Es van realitzar les maniobres RCP durant 45 minuts, però van resultar infructuoses i es va confirmar la seva mort.
Els Bombers de la Generalitat van activar fins a quatre dotacions, entre elles l’embarcació, que finalment no va ser necessària. També s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM i un equip de psicòlegs.
Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les diligències judicials pertinents així com de la investigació, van desplaçar dues dotacions terrestres.