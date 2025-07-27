Diari Més

Mor ofegat un home de 30 anys al riu Ebre a l'altura de Xerta

Els fets van tenir lloc aquest dissabte, quan la víctima va ser arrossegada per l'aigua del riu a la zona de l'Illa Plana

Imatge del riu Ebre al seu pas per Xerta

Imatge del riu Ebre al seu pas per XertaWikiloc

RedaccióACN

Un home de 30 anys va morir aquest dissabte arrossegat pel corrent del riu Ebre, a l'altura de l'Illa Plana de Xerta. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 19.29 hores, i a l’arribada dels primers efectius, es va iniciar la recerca, tant des de l’aigua, amb un bomber equipat amb l’EPI (Equip de Protecció Individual) aquàtic, com des dels marges, a peu. 

Va ser un dels testimonis que va localitzar l’home, a uns 150 metres més avall del darrer lloc on se l’havia vist, enganxat a una branca. El van treure de l’aigua, al marge dret del riu, i ràpidament van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), juntament amb els efectius sanitaris del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) que van arribar a la zona. Es van realitzar les maniobres RCP durant 45 minuts, però van resultar infructuoses i es va confirmar la seva mort.

Els Bombers de la Generalitat van activar fins a quatre dotacions, entre elles l’embarcació, que finalment no va ser necessària. També s’hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM i un equip de psicòlegs. 

Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les diligències judicials pertinents així com de la investigació, van desplaçar dues dotacions terrestres.

