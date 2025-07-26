Societat
Les actuacions a la zona cremada de l'incendi de Paüls començaran a la tardor per evitar l'erosió
Alcaldes, agricultors i ramaders es reuneixen amb el conseller d'Agricultura per conèixer els detalls de les accions
Les actuacions a la zona afectada per l'incendi de Paüls començaran a la tardor amb l'objectiu d'evitar l'erosió del terreny. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una visita en un punt pròxim on es va originar el foc. Concretament, està previst que es facin feixines, marges vegetals, en més de 350 hectàrees de terreny amb més pendent. Es tracta d'una mica més del 10% de la superfície afectada.
En aquest sentit, alcaldes, agricultors i ramaders dels pobles afectats s'han reunit amb el conseller per tractar dubtes i preocupacions sobre el futur a curt i llarg termini. També està previst fer un seguiment dels arbres cremats al perímetre de l'incendi, per garantir la salut ambiental davant possibles plagues.
Els treballs, previstos per a després de l'estiu, tenen per objectiu minimitzar el risc d'erosió i facilitar la regeneració natural de les zones afectades. Concretament, es proposa la construcció de feixines, uns marges vegetals que s'ubicaran en els terrenys amb un pendent més pronunciat i amb material vegetal suficient per fer-ne.
Alhora, està previst l'arranjament d'uns vint quilòmetres de pistes, a més de facilitar i organitzar la retirada de fusta cremada per promoure un aprofitament econòmic. Segons el conseller Ordeig, es tracta de mesures que s'hauran de fer amb la col·laboració de propietaris forestals, ajuntaments i agricultors. «La nostra idea ha de ser no parar de fer accions de millora i gestió forestal, algunes de les mesures urgents ens serviran per tenir un territori més resilient», ha asseverat.
En aquest sentit, Ordeig ha reiterat la necessitat de «canviar el paradigma sobre la gestió forestal» mentre s'aposta per un mosaic agroforestal. «O fem un canvi o en patirem les conseqüències. A més, aquí hi ha una oportunitat econòmica monumental d'aprofitament forestal, de biomassa i de les matèries primeres», ha insistit. Alhora, en els pròxims mesos també està previst fer un seguiment dels arbres cremats al perímetre de l'incendi per reduir el risc de plagues de perforadors i de retruc, garantir la salut ambiental de la zona.
Amb tot, conseller, tècnics i membres de Bombers s'han reunit amb alcaldes de pobles afectats per l'incendi, agricultors i ramaders de la zona per compartir dubtes i preocupacions sobre el futur a curt i llarg termini. Una trobada de la qual batlles com el de Xerta i el de Paüls n'han sortit agraïts per les explicacions, però reclamant «passar de les paraules als fets».
«Sortim amb la sensació que hi ha molta feina i que no serà fàcil tot el que ens ve pel davant. Hi ha moltes actuacions que s'han de fer a curt termini, però també n'hi ha altres a mig termini, i sobretot cal reflexionar alguns temes estructurals que porten molts anys, costa moltíssim avançar, però esperem que aquesta desgràcia serveixi perquè de cara a futur les coses es puguin encarar d'una altra manera», ha apuntat a l'ACN l'alcalde de Paüls, Enric Adell.
«De moment les paraules totes són molt positives, hem de mirar d'ajudar a reconstruir el cremat i a realitzar polítiques de prevenció que van més enllà de la gestió forestal. L'agricultura està desapareixent i el que cal és revertir aquesta situació», ha afegit Roger Aviñó, batlle de Xerta.
Les tasques més urgents, acabades
Ara per ara, els treballs més urgents que s'han dut a terme són la retirada d'arbres morts, la reparació de punts d'aigua i l'obertura d'accés de camins. De fet, les unitats del GEPIF d'Arnes i Benifallet han estat treballant intensament per obrir i netejar més de 30 quilòmetres de camins, molts dels quals havien quedat completament intransitables. Entre aquests, destaquen el camí del barranc de la Canal de Paüls, el camí d'accés al paratge del Parc Natural de la Font Nova (Alfara de Carles) i el camí de la Punta Alta (Xerta).
Pel que fa al pla de prevenció d'incendis del Massís dels Ports, fonts del departament indiquen que s'està treballant en l'elaboració dels primers estudis que han de servir de base per la redacció del pla. Es preveu que el document s'enllesteixi en el termini d'un any i que inclogui el massís i el parc natural dels Ports.