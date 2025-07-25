Tortosa
El Govern invertirà 3,6 MEUR en la primera fase de reforma de l'hospital de la Santa Creu
Els treballs començarien a finals del 2026 i permetrien crear 29 places de residència per a persones de la tercera edat
El Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Tortosa han arribat a un acord pel qual el Govern destinarà 3,6 milions d'euros per a la primera fase de les obres de reforma de l'hospital de la Santa Creu de Tortosa. El compromís del Govern està lligat a l'aprovació de pressupostos de la Generalitat del 2026.
Si les intencions es consoliden, les previsions són que les obres comencin a finals de l'any que ve i servirien per adequar un edifici annex que ara està en desús i que permetria la creació de 29 places de residència per a persones de la tercera edat. El projecte global de reforma s'estima que costaria uns 10 milions. Amb els diners de la primera fase també es podrien planificar les següents etapes de l'obra.
Els treballs al centre sociosanitari de l'hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa començaran a tramitar-se un cop hi hagi pressupostos. La voluntat de Drets Socials i del consistori és que durant el 2026 es faci la tramitació i licitació de la primera fase de les obres, que començarien a finals de l'any vinent. La resta de fases es desenvoluparien més endavant, però arribarien a generar fins a 105 places de residència.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha exposat que «la reforma és molt necessària per avançar cap al nou model de cures amb petites unitats de convivència, espais amables on la gent gran s'ha de sentir com a casa». «És un dia important», ha remarcat Martínez Bravo. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que paral·lelament amb el desenvolupament de la primera fase es farà «la redacció dels projectes de la resta de fases». Així mateix, el fet que es treballi en un edifici annex no limitarà les obres ni afectarà el dia a dia de la residència.