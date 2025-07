Veïns proposen construir l'hospital de les Terres de l'Ebre a la urbanització abandonada de Fadesa a l'Aldea

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'entitat Veïns i Participació de les Terres de l'Ebre (ViPTE) ha presentat públicament un projecte per construir un complex sanitari, amb l'hospital universitari de les Terres de l'Ebre com a peça central, aprofitant els terreny de la urbanització abandonada de Martinsa-Fadesa al terme municipal de l'Aldea.

La proposta, que han adreçat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la ciutadania, vol convertir-se en un desllorigador després d'anys de promeses incomplertes i just en el moment que el Govern anuncia que està iniciant els treballs per construir un centre nou en una nova ubicació al sud de Tortosa. Insten al Govern a adquirir els terrenys, ja urbanitzats, fet que permetria iniciar les obres més ràpidament.

«És un projecte que es pot començar demà», no ha parat d'insistir el president de ViPTE, Llorenç Navarro, durant la presentació del projecte a Tortosa. Els veïns consideren que amb recursos econòmics i voluntat política, l'opció de donar utilitat a la urbanització fantasma 'Mirador de l'Ebre', un «cadàver immobiliari» segons ha estat etiquetada a les aplicacions de localització, permetria dotar el territori d'un equipament de primer ordre referent a tot Catalunya. «No hi ha cap lloc a Catalunya amb 640.0000 metres quadrats preparats per urbantizar on es pot començar a construir ja», ha remarcat.

Segons Navarro, el projecte ha estat dissenyat per un equip amb arquitectes, enginyers, economistes i activistes amb voluntat de posar-lo en mans del territori i de la Generalitat perquè, com a administració, el pugui fer seu i l'adapti per posar-lo en marxa. La idea va sortir, ha explicat, després de contar en els últims anys diverses promeses propostes d'ubicació del nou hospital de referència que no s'han materialitzat, en el penúltim cas per trobar-se els terrenys en zona inundable.

Aquest no seria el cas, asseguren, del projecte batejat com 'El cor de les Terres de l'Ebre', malgrat la relativa proximitat amb el riu Ebre però situat sobre un petit promontori. Un complex que vol anar més enllà de la construcció d'un hospital universitari de referència, que en seria la peça central, sinó que distribueix els 640.000 metres quadrats que consideren disponibles amb diversos equipaments associats com una ciutat socio-sanitària.

Així, al costat del centre sanitari amb uns 400 llits que ocuparia 35.000 metres quadrats en edificis de màxim dos plantes, es construiria una «ciutat universitària», allotjaments per a famílies i professionals -amb un hotel de 100 places i 80 apartaments, que aprofitarien els actuals-, residència d'avis amb 200 places i centres dia amb 100. També s'hi afegirien 250 habitatges per a joves i famílies, un centre comercial amb mitja dotzena d'establiments i una zona esportiva de 20.000 metres quadrats. Plantegen construccions de baixa altura i integrades al paisatge deltaic, amb accés a àmplies zones verda.

«Volem que les Terres de l'Ebre siguin un referent. Que la joventut no hagi de marxar», assegura el president de ViPTE. Creu que un complex d'aquestes característiques no només evitaria molts ciutadans ebrencs a marxar a Tarragona, Reus o Barcelona a sotmetre's a proves o tractaments, també ajudaria a retenir el talent, invertint la tendència de la manca de professionals sanitaris que volen viure al territori. A tot això hi contribuiria la seva situació «estratègica», prop de la sortida de l'autopista AP-7, a pocs quilòmetres de ciutats com Amposta i Tortosa.

365 milions

Xifren el cost total de la construcció en 365,5 milions d'euros, dels quals l'hospital representaria uns 208. D'entrada, consideren que hauria de tractar-se d'una iniciativa promoguda i gestionada públicament, però deixen en mans de la Generalitat la decisió sobre la possible concertació. Creuen, a més, que seria la forma de demostrar la voluntat real d'inversió al territori en clau positiva, davant del greuge que, consideren, suposen grans inversions multimilionàries com la L9 del Metro de Barcelona o, a menor escala, l'ampliació de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona o l'Hospital de Sant Joan de Reus.

Tot i que asseguren desconèixer l'actual situació de la propietat del complex després de la liquidació que fa uns mesos va suposar un canvi de mans en la titularitat, els veïns creuen que el Govern té prou capacitat per comprar ràpidament els terrenys, compensant adequadament els propietaris, i començar a treballar immediatament per donar sortida a uns terrenys «desaprofitats». «Ho deixem a les mans dels nostres professionals de la Generalitat, que el millorin, ens posem a la seva disposició», ha assegurat.

ViPTE ha presentat ja el projecte a alguns alcaldes i emmarca la seva proposta dins de la diversitat de parers existents al territori. Amb tot, Navarro ha reptat el Govern a tirar endavant el projecte i ha subratllat la necessitat d'invertir «de veritat en la societat», en salut i benestar, per «dinamitzar» al mateix temps el territori. «Hi haurà gent que es dedicarà a posar pedres i vendre projectes. Durant aquests temps posarem làpides de persones que potser no han arribat a temps de ser operades o no tindrem sanitaris que vulguin venir a les nostres terres a treballar», ha tancat.