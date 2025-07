Tortosa treu a licitació les obres per rehabilitar el fortí de Bonet per més de 328.000 euros

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tortosa ha tret a licitació les obres per a la consolidació estructural del Fortí del Bonet, datat d'inicis del segle XVIII, tot i que està documentada una construcció defensiva més antiga en el mateix sector del recinte emmurallat.

Els treballs s'han previst que s'executin en un termini de sis mesos i tenen un pressupost base de 328.262,10 euros. El consistori ha rebut 200.000 euros a través de la línia de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. El vestigi està protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l’expedient de contractació i els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques del projecte, redactat per l’arquitecte Carles Brull i Casadó. Les empreses tenen fins al pròxim 11 d’agost per presentar les seves propostes.

«Les obres al fortí del Bonet preveuen diferents actuacions per evitar el seu progressiu deteriorament, així com la reconstrucció de les parts esfondrades», ha assenyalat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. També ha remarcat que el fortí pot esdevenir un important espai de connexió de la zona de l’hospital i de la Simpàtica amb el complex dels Josepets i el barri del Rastre.

L’àmbit d’actuació ocupa una superfície d’uns 1.650 metres quadrats, que corresponen al recinte defensiu, l'entorn immediat del fossat i l'esplanada d’accés, on ha proliferat molta vegetació que perjudica l’estructura de la construcció defensiva. A més, amb el pas del temps s’han degradat alguns dels elements constructius. Aquesta degradació s’ha agreujat per les filtracions d’aigua i per la falta de manteniment durant moltes dècades. A banda de la rehabilitació estructural, el projecte també contempla l’erradicació de vegetació, tant de l’interior com de l’exterior del recinte.

Segons el batlle, la recuperació del fortí del Bonet s’emmarca en el projecte global per posar en valor les antigues fortificacions de Tortosa, amb el Circuit Verd de les Muralles, que s’està construint entre la Torreta de Remolins i el fortí d’Orleans; la museïtzació de les Avançades de Sant Joan i del fortí d'Orleans, i les obres que el govern espanyol està executant al castell de la Suda. «Són unes actuacions que ens permeten fer més accessible i visitable el conjunt emmurallat de la ciutat, un actiu patrimonial molt potent i un dels principals atractius turístics, que treballem per promoure també a través de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la Unesco», ha tancat.