Xerta demana un informe sobre «el descontrol» del foc i que l'ajuda a l'UME es demanés 24 hores després

L'Ajuntament de Xerta demanarà explicacions i que s'elabori un informe sobre la gestió de l'emergència i l'extinció de l'incendi, sobretot la primera nit, dilluns 7 de juliol, quan el foc va arribar a les portes del poble i va provocar situacions de pànic i «descontrol total».

L'alcalde Roger Aviñó vol aclarir també per què no es va demanar l'ajuda de l'UME (Unitat Militar d'Emergències) fins dimarts a la nit. «Se'ns deia que s'estava fent tot el que es podia i no sé si és així o si s'hagués pogut fer més», ha lamentat el batlle. Aviñó ha transmès així el malestar que els veïns van expressar en una tensa reunió informativa aquest dimarts al vespre. «És una situació que entenem que no s'ha de repetir», ha dit.