El Govern comença a fer balanç dels danys del foc de Paüls i es compromet a ajudar els damnificats

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicat des de Xerta que s'ha començat a recollir totes les incidències i danys personals de l'incendi de Paüls, extingit aquest dimarts a la nit i ha insistit en el compromís de l'executiu català d'ajudar tots els pobles i ciutadans afectats pel foc.

Interior, Agricultura i Administració Local han preparat diferents taules a l'Ajuntament de Xerta on s'assessora els veïns damnificats i se'ls ajuda a omplir els documents pertinents. Els afectats esperen ajuts però sobretot més infraestructures per fer front a incendis com el patit la setmana passada. El delegat ha avançat que caldrà analitzar bé la declaració de zona catastròfica perquè no acabi sent «un error».