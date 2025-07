El Brou d’Estiu arriba a Rasquera amb música, art i sostenibilitat en plena naturalesa

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El festival cultural i experiencial Brou d’Estiu celebrarà la seva segona edició els dies 26 i 27 de juliol de 2025 al Gabatxo d’en Pinyolet, un paratge natural de gran bellesa situat a Rasquera. Organitzat per l’Associació Cultural BROU DE, l’esdeveniment proposa molt més que entreteniment: és una invitació a reconnectar amb la naturalesa, amb altres persones i amb un mateix a través d’una programació artística i participativa.

Amb un enfocament inclusiu i transformador, el festival busca generar un entorn on persones de totes les edats puguin viure una experiència cultural enriquidora. Entre els seus objectius destaca el foment de valors com la sostenibilitat, la proximitat, la col·laboració i l’expressió artística, a més de posar de relleu els recursos naturals i humans del territori.

La programació s’articularà entorn de quatre grans eixos. D’una banda, la música en directe tindrà un paper central, amb concerts que inclouran des de boleros i jazz fins a rock i electrònica, dissenyats per acompanyar diferents moments del dia. A més, s’oferiran tallers educatius i participatius per a adults i nens, fomentant l’aprenentatge col·lectiu, la creativitat i el respecte per l’entorn.

Imatge d’una edició anterior del festival.Cedida

El mercat de proximitat i l’oferta gastronòmica seran un altre dels atractius del festival. Productors locals presentaran els seus projectes i vendran productes artesanals, mentre que la restauració anirà a càrrec de propostes saludables amb aliments de qualitat i vins de baixa intervenció de la zona. Una experiència culinària que reforça el compromís ecològic i territorial de l’esdeveniment.

L’art escènic també tindrà un espai destacat, amb actuacions de circ contemporani en una estructura escènica especialment instal·lada per a l’ocasió. Aquesta proposta, de gran força visual, completarà una oferta cultural que aposta per la diversitat de llenguatges i públics.

El Brou d’Estiu 2025 aposta per una gestió sostenible i comunitària, amb zona d’acampada, banys secs reutilitzables, reducció del plàstic i espais accessibles. A més, el festival comptarà amb un grup de voluntariat obert a la ciutadania, consolidant un model d’esdeveniment participatiu i transformador. Amb aquesta segona edició, el festival aspira a convertir-se en un referent cultural del sud de Catalunya, impulsant l’economia local i promovent un estil de vida més conscient. Les entrades es poden comprar aquí.