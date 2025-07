El Govern contractarà personal i maquinària per restaurar les zones afectades pels incendis

Part calcinada per l'incendi de Paüls a Alfara de Carles.ACN

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El Govern contractarà personal i maquinària per restaurar les zones afectades pels últims incendis, alhora que redactarà plans de prevenció del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural de Mas de Melons.

Són algunes de les actuacions del paquet de mesures urgents que ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu, després dels fatídics incendis de la comarca lleidatana de la Segarra i de la zona de Terres de l'Ebre.

Segons ha explicat en roda de premsa la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, l'executiu disposa d'una reserva del fons de contingència de 10 milions d'euros per fer front a les mesures.

El text preveu, entre altres mesures, la licitació urgent des de Forestal Catalana SA per a la contractació de personal i maquinària necessària per dur a terme les actuacions de restauració i recuperació de les zones afectades pels últims incendis.

També està prevista la contractació dels treballs necessaris per a la redacció del Pla de prevenció d'incendis del Parc Natural dels Ports (Tarragona) i de la Reserva Natural de Mas de Melons (Lleida).

Ampliació d'efectius

L'acord del Govern també inclou el reforç de l'estructura del GEPIF amb tres noves unitats per donar servei permanent a la comarca de la Segarra, les Terres de l'Ebre i el sud de les comarques de Girona, cosa que suposarà una ampliació de 36 efectius.

Així mateix, s'ampliaran els mitjans disponibles amb quatre camions polivalents amb braç desbrossador, kit d'aigua i grada ràpida; vuit totterrenys pick-up amb kit d'aigua; dos tractors forestals, quatre robots desbrossadors teledirigits i dues biotrituradores.

Així mateix, el Govern vol accelerar la tramitació i aprovació del Pla General de Política Forestal 2026-2036, que ha de ser el marc de referència per a la gestió forestal sostenible i la bioeconomia dels boscos.

És el document que identificarà i prioritzarà els punts estratègics de gestió (PEG) i també les zones de foment de gestió (ZFG) per evitar incendis.

El text aprovat aquest dimarts pel Consell Executiu també preveu la recuperació i el manteniment de mil hectàrees d'hàbitats d'espais oberts d'interès per a la biodiversitat i la prevenció d'incendis forestals abans del mes de juny de l'any 2026.

Ajudes per a agrupacions de defensa forestal

Així mateix, el Govern tramitarà amb caràcter d'urgència les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a aquest 2026, per un import de dos milions d'euros.

L'executiu ha acordat també una ampliació del termini i la dotació fins a 28 milions d'euros de la convocatòria per a la millora d'infraestructures viàries rurals amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat, la cohesió territorial i el desenvolupament sostenible.

Aquesta dotació s'incrementa en vuit milions fins a l'any 2029, amb la intenció de reforçar la seguretat davant del risc d'incendis i millorar la capacitat d'actuació de les entitats locals.