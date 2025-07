Les cancel·lacions al sector turístic a la zona de l'incendi de Paüls es reverteixen

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Empresaris i propietaris del sector turístic dels municipis afectats per l'incendi de Paüls i altres pobles del Baix Ebre s'han reunit aquest dilluns al matí per valorar la situació i buscar mesures per evitar un impacte als negocis en plena temporada d'estiu. Com ha explicat l'alcalde Enric Adell, que també és president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, les cancel·lacions que van patir els allotjaments turístics els primers dies del foc ja s'han començat a revertir i s'han consensuat «una sèrie d'actuacions» per recuperar «la normalitat». El Patronat desplegarà «accions concretes» per difondre aquest missatge i recordar que «es pot venir a gaudir a les Terres de l'Ebre i als municipis» on han patit el foc.

Enric Adell ha apuntat que, tot i que la superfície cremada «és molt gran», les principals infraestructures turístiques no s'han vist afectades, com és, per exemple, la Via Verda que aquest dilluns ja s'ha reobert. «Aquella gent que vol vindre a fer turisme aquí al nostre territori ha de saber que estem recuperant la normalitat, que les infraestructures es poden fer servir sense cap problema», ha insistit el president del Patronat de Turisme de la Diputació i alcalde de Paüls.

La reunió amb el sector turístic ha servit per «acotar moltíssim el mercat» potencial que atreu el territori i se li farà arribar «un missatge, les pròximes setmanes» per atreure visitants. «Aquí als municipis afectats, es pot gaudir d'una normalitat que és diferent, que poden vindre i que els esperem amb moltes ganes», ha dit Adell.