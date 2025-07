Detingudes cinc persones per transportar 28 kg de cascall a L’Aldea

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha dut a terme una important actuació a la província de Tarragona en l’Aldea, en la qual ha intervingut 28 kg de cascall i detingut a cinc individus com a presumptes responsables d’un delicte contra la salut pública.

El fet va passar a l’àrea de servei del Baix Ebre, sentit nord, en la qual, components de la PAFIF (Patrulla Fiscal i Fronteres) de L’Ametlla de Mar van interceptar un vehicle ocupat per cinc persones. Els agents van procedir a verificar la documentació del vehicle i a la comprovació del contingut del maleter, a l’interior del qual van descobrir dos bosses amb plantes seques de cascall.

La possessió d’aquesta planta no està exempta de conseqüències legals, ja que el Papaver somniferum, conegut com a cascall, és l’espècie de la qual s’extreu l’opi, substància base en l’elaboració d’estupefaents com la morfina o l’heroïna. El seu cultiu, possessió o transport sense la deguda autorització està considerat un delicte contra la salut pública, en tractar-se d’una matèria primera utilitzada a la producció de drogues altament addictives. Per aquesta raó, els implicats van ser detinguts.

Les diligències van ser entregades juntament amb els detinguts al Jutjat de Guàrdia de Tortosa (Tarragona).