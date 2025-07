Paüls homenatja amb un minut de silenci el bomber mort a l'incendi del Baix Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El municipi de Paüls ha commemorat amb un minut de silenci aquest divendres a dos quarts de nou de la nit l'efectiu de Bombers que va morir aquest dimecres mentre participava en les tasques d'extinció de l'incendi que ha cremat 3.321 hectàrees al Baix Ebre. L'acte l'ha presidit el Bisbe de Tortosa, Sergi Gordó, i el cap de la regió d'emergències de l'Ebre, Ricard Expósito, que han recordat i homenatjat la memòria d'Antonio Serrano.

Desenes de veïns s'han concentrat a la plaça Major de Paüls, el municipi on va començar el foc, i ha servit perquè el poble expressin el condol a la família i amics de la víctima. També han ofert un agraïment "profund" als Bombers i els cossos d'emergència per "jugar-se la vida per salvar el seu paisatge".