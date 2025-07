L'incendi de Paüls es podria donar per controlat aquesta tarda

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat valoraran aquest dijous a la tarda si poden donar per controlat l'incendi de Paüls, però han assegurat que «va a favor». Així ho ha dit la cap d'intervenció, Mar Gil, que ha explicat que continuen fent revisió del perímetre i que han aparegut algunes fumeroles però «en zones controlades».

Els efectius sobre el terreny se centren especialment en el flanc esquerre, mentre que el flanc dret està «molt ben treballat». És en aquest flanc esquerre on haurien aparegut les fumeroles, però Gil ha insistit que això no ha de suposar cap alarma. De fet, si l'evolució continua així, amb una meteorologia també a favor, els Bombers es plantegen anar retirant vehicles a partir d'aquesta tarda.

De moment, es mantenen 46 dotacions, el mateix dispositiu que ha treballat durant la nit, i tres dotacions aèries, dos helicòpters bombarders i un de comandament. Aquests helicòpters bombarders són els que estan atacant les zones de difícil accés on s'han detectat les noves fumeroles, juntament amb mitjans manuals.

Les zones són diferents de les que fins ara estaven més inestables, i se situen a la cinglera de Paüls i al cap del flanc esquerre, ha dit Gil.

Sobre la meteorologia, ha apuntat que la previsió és favorable, tot i que està previst que entri marinada amb ratxes de fins a 15 kilòmetres per hora a la tarda. «Però no suposa un vent com per estar alertats», ha dit.

En línies generals, la cap d'intervenció ha afirmat que el perímetre està «ben tancat» i que l'evolució és favorable.

Sobre la investigació de l'origen del foc, ha indicat que encara no hi ha cap hipòtesi i ha explicat que un cop la situació sigui més tranquil·la es faran vols de reconeixement per analitzar la caiguda de llamps.

En aquest sentit, els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han creat un equip conjunt que investiga les causes de l'incendi.