L'incendi de Paüls es manté estabilitzat i no ha patit cap represa durant la nit

Un terreny afectat per l'incendi de Paüls.Bombers

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han confirmat a primera hora del matí que l'incendi forestal de Paüls es manté estable. Durant la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre i han revisat fumeroles i punts calents amb drons equipats amb càmeres tèrmiques, sense detectar cap represa. A més, a la zona del Baix Ebre hi ha hagut precipitacions que han ajudat a refrescar la superfície.

La millora de la situació va permetre ahir a la tarda aixecar el confinament de municipi de Paüls i es van aixecar els talls a les carreteres. També es van anar retirant alguns dels efectius traslladats fins al Baix Ebre per fer front a un dels pitjors incendis a les Terres de l'Ebre.

Dimecres la tarda els efectius helitransportats de les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) i els proporcionats pel Govern de l’Aragó van retornar a la seva base. Mentre que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ho farà durant aquest matí de dijous. Per part dels efectius dels Bombers de la Generalitat, s’han retirat 14 camions d’aigua i part dels efectius del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), i hi quedaran 31 camions d’aigua i vehicles de comandament. Està previst que a primera hora d'avui, els mitjans aeris tornin a descarregar a les parts més altes del perímetre.

Segons Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície provisional d'unes 3.321,16 hectàrees, segons el càlcul provisional efectuat per la unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica, amb la col·laboració d'efectius desplegats al territori i imatges d'helicòpter del Grup de Suport Aeri.

D'aquesta àrea afectada, 1.125,88 hectàrees —prop del 34% del total— són dins del Parc Natural dels Ports. Pel que fa a la tipologia del terreny: 2.434,75 hectàrees corresponen a superfície forestals, 860,18 ha agrícoles i 26,23 ha de sòl urbà.

L'incendi ha impactat principalment els municipis de Xerta, Tivenys i Alfara de Carles; en grau més baix, Paüls i Aldover. A més, continuen les tasques d’investigació per part dels Agents Majors d'Incendis del Cos d'Agents Rurals i dels Mossos d'Esquadra per a determinar les causes de l'incendi.