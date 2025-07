El Govern es desplaçarà als municipis afectats pel foc de Paüls per recollir atestats

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern es desplaçarà als municipis afectats per l'incendi de Paüls per recollir informes i atestats de les persones damnificades i ajudar a fer els tràmits de cara a assegurances o ajudes. Així ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, després de reunir-se aquest dijous amb alcaldes de la zona.

L'executiu enviarà, a més, brigades per ajudar a netejar camins, retirar arbres cremats o reomplir basses en previsió de nous incendis. Dalmau també ha demanat que la gestió forestal sigui una «prioritat de país» per evitar focs com aquest. En aquest sentit, l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha demanat més «llibertat d'acció» i menys burocràcia perquè els municipis puguin actuar al bosc.

Dalmau s'ha reunit amb l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, amb el d'Alfara de Carles, Jordi Forné, amb l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, amb l'alcalde de Jesús, Víctor Ferrando i amb regidors de Paüls. El conseller de la presidència ha estat acompanyat pel delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor.

A la sortida, el conseller ha explicat als mitjans que s'han recollit les demandes del territori i que l'executiu s'ha compromès a activar-se «tan aviat com es pugui». És en aquest context que ha indicat que el «primer objectiu» és que el Govern estigui «al costat dels afectats i dels alcaldes». Per això serà l'executiu el que es desplaci als municipis afectats a través dels seus serveis territorials per recollir en persona les demandes de la ciutadania i els atestats i informes necessaris per activar indemnitzacions d'assegurances o ajuts.

Un altre objectiu passa per «començar a acompanyar els municipis» en tot allò que té a veure amb la gestió forestal. Aquesta setmana es començaran a desplegar sobre el terreny equips dels departaments d'Agricultura i de Medi Ambient per ajudar les brigades dels diferents municipis a retirar arbres cremats, condicionar camins o omplir les basses on s'han abastit els Bombers per fer front a l'incendi.

Dalmau ha marcat, més enllà d'això, objectius «a mig termini» que impliquen convertir la gestió forestal en una «prioritat de país» de tal manera que es pugui fer una prevenció del medi natural "però també de la vida de les persones que en viuen".

Alhora ha indicat que les reivindicacions principals dels alcaldes passen, precisament, per veure «com fem compatible l'activitat humana amb els parcs naturals», però també amb la millora de la gestió dels camins rurals o amb la necessitat de fer franges i rompudes que dificultin els focs. Tot plegat, accions que «requereixen un canvi de paradigma en la gestió forestal del país». «Preservar la biodiversitat és important, però és més important és preservar l'activitat humana de les persones del territori», ha reiterat.

Llibertat d'acció

De la seva banda, els alcaldes dels municipis afectats han reclamat «més llibertat», en paraules de Roger Avinyó, batlle de Xerta, per poder fer gestió forestal des de l'administració local, així com «que no hi hagi tanta burocràcia». Avinyó ha subratllat que els municipis que formen part de l'espai natural, per exemple, tenen «encara més dificultats» per poder fer aquesta gestió.

Jordi Forné, alcalde d'Alfara de Carles, ha explicat que s'ha demanat al Govern «ajudes» per als propietaris dels terrenys afectats i una xarxa de camins «digne» perquè els Bombers hi puguin arribar, així com que els marges estiguin nets per actuar també com a barreres per al foc.

També ha considerat important que es creï una xarxa de punts d'aigua, amb punts grans on els helicòpters es puguin abastir, per tal que no hagin de marxar a indrets allunyats de les muntanyes per fer-ho quan hi ha incendis i la celeritat de l'extinció és clau. Altres peticions van en la línia de la gestió forestal esmentada, com la neteja de barrancs o la creació de tallafocs.

Alhora ha demanat ajudes per als ramaders, però ha exigit «que no es desviïn», perquè «si destinen ajudes per hectàrees les rebran els grans productors de les zones més planes, i les que les necessiten són les finques de la vora de la muntanya que són tallafocs naturals».

Una altra demanda ha estat l'elaboració del pla contra incendis del parc natural dels Ports, una petició que s'arrossega des de fa anys i que, segons Dalmau, l'executiu de Salvador Illa ha començat a elaborar. Forné ha exigit, però, un «canvi de mirament» amb relació al parc perquè, a parer seu, «no tot pot ser prohibició».

Finalment, l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pegueroles, ha fet una crida a la «pedagogia» perquè la població aprengui a tenir en compte les recomanacions de Protecció Civil.