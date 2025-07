Els 140 gossos de la protectora Arca d'Aldover se salven de l'incendi de Paüls

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Els membres de la Protectora Arca han pogut salvar dels efectes de l'incendi de Paüls (Baix Ebre) els 140 gossos que hi ha allotjats a la finca que tenen entre Aldover i Alfara de Carles. Les flames gairebé van arribar fins la tanca perimetral i fins i tot els voluntaris van haver de ser desallotjats.

Els nervis i anades i vingudes van ser constants durant aquest dilluns i dimarts, fins al punt que ja havien evacuat més d'una cinquantena d'animals. «Els gossos que es van quedar encara estan molt nerviosos, però els que van marxar ara en tornar se'ls veu molt contents. Ha sigut una experiència veure quan entraven i es retrobaven amb els altres», ha explicat Susi Gómez, voluntària d'Arca.

Quan l'incendi es va iniciar dilluns al migdia van ser conscients que la situació podria ser complicada i ja van començar a preparar «furgonetes i gàbies» per si havien d'evacuar ràpidament. Van rebre suport d'altres entitats animalistes i protectores, que es van poder endur una cinquantena d'animals quan al vespre els Mossos d'Esquadra els van fer marxar per la proximitat de les flames. «El problema és que van tallar les carreteres i molta gent que ens va oferir furgonetes i finques no van poder pujar», ha detallat Gómez. En no haver pogut traslladar tots els animals, uns 80 van quedar a la protectora.

«Nosaltres no volíem marxar, ens volíem quedar aquí amb ells, fins que ja ens van obligar a marxar perquè el foc ens podria envoltar», ha comentat la voluntària. En aquell moment quatre camions dels Bombers es van quedar a la zona, fet que els va donar certa tranquil·litat. Tenir la finca neta de vegetació i només amb alguns arbres permetia als efectius d'extinció treballar amb seguretat perquè allà el foc era difícil que avancés amb rapidesa.

Fins aquest dimarts al migdia no van poder tornar a entrar a la protectora. «Necessitàvem donar aigua als gossos. De menjar en tenien però sense aigua no poden estar», ha explicat. «Quan vam arribar vam veure que estaven tots bé, però llavors els Bombers ens van dir que el foc estava tan a prop que ens havíem d'emportar els 80 gossos. No m'ho creia. Van ser moments de molta angoixa i de por, després de 24 hores sense dormir», ha relatat. Ràpidament, amb l'ajut del Seprona de la Guàrdia Civil, van poder contactar amb altres protectores i començar a carregar els 80 gossos. Quan ja tenien la feina avançada «van venir hidroavions i helicòpters i en qüestió d'una hora i mitja van poder sufocar les flames» i van aturar la sortida dels gossos.

Gómez ha remarcat que tots els animals estan bé i que tots són adoptables. «N'hi ha alguns que han patit alguns maltractaments i penúries, però amb una mica de paciència s'adaptaran», ha finalitzat.