L'incendi del Baix Ebre està estabilitzat en un 90%

L’incendi forestal de Paüls que afecta diversos municipis del Baix Ebre té el 90% del seu perímetre estabilitzat. En aquests moments, els Bombers de la Generalitat treballen amb un centenar de dotacions terrestres (de les quals, 50 camions d’aigua) per acabar d’encerclar l’incendi forestal de les Terres de l’Ebre. Compten, també, amb la participació de 15 mitjans aeris: 2 helicòpters de comandament, 5 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atac i 6 helicòpters més de les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al llarg del dia també s’incorporaran a les tasques d’extinció un parell d’hidroavions de l’Estat, de les bases de Pollença i Saragossa.

A primera hora del matí, els Bombers han pogut fer, un primer vol de reconeixement de la zona afectada pel foc i, segons ha declarat l’inspector Joan Rovira, cap d’Intervenció dels Bombers de la Generalitat, «l’incendi té un bon pronòstic. S’estan acomplint els objectius marcats, de continuar treballant per consolidar el perímetre». Tot i això, els Bombers no donen per estabilitzat l’incendi perquè encara treballen en un parell de punts que requereixen de força feina i de l’execució de maniobres operatives.

Es tracta d’un punt en una obaga, a Paüls, que connecta amb el Parc Natural dels Ports, i d’un altre punt a la zona de Les Portelles, en direcció a la carretera que va al Prat del Comte. Tots dos punts es troben en zones elevades, amb una orografia molt dolenta i molt difícil accés per terra. Aquí, els efectius de Bombers, en col·laboració amb unitats helitransportades del Govern d’Aragó, hauran d’executar maniobres amb eines manuals, amb el recolzament de mitjans aeris, que faran l’helitransport d’aquest personal.

Pel que fa als confinaments, Rovira ha destacat que els Bombers intenten «minimitzar l’impacte negatiu per a la vida quotidiana als diferents municipis» i ha recordat que mantenen el confinament de Paüls per l’elevat pas de vehicles d’emergències a la carretera de Xerta a Paüls». Atesa la bona evolució de l’incendi, els Bombers preveuen aixecar tots els confinaments també al llarg del dia d’avui. Ara per ara, només hi ha restricció mobilitat a Paüls.

Durant tot el dia d’avui, els Bombers estaran molt amatents a l’evolució meteorològica, que està sent més favorable, i al migdia tornaran a valorar la situació de l’incendi.

La unitat GREC (Grup d’Estructures Col·lapsades) dels Bombers continuen treballant en el reconeixement i l’avaluació de les estructures (instal·lacions, coberts i altres estructures) que han resultat afectades per l’incendi.

Aixequen els confinaments a diversos municipis

Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’emergència el pla INFOCAT per l’incendi de Paüls. Ha finalitzat el confinament dels municipis de Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i Tortosa (barris de Bitem, Jesús i els Reguers), que afecten prop de 18.000 persones. A Paüls es manté la limitació de la mobilitat fora del nucli urbà.

Des que va començar l’incendi de Paüls, Protecció Civil ha estat enviant les diferents alertes que han estat necessàries per garantir la seguretat de les persones que es troben a la zona de l’incendi. Des del CCA també s’ha gestionat, juntament amb la Creu Roja, l’allotjament i avituallament per a les persones que es trobaven als centres d’acollida de Xerta i Benifallet i que no podien tornar a casa seva. Protecció Civil també va gestionar ahir l’allotjament i trasllat del personal de les BRIF.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins aquest matí a les 9 hores un total de 614 trucades per aquest incendi, la gran majoria des del Baix Ebre (548) i des dels municipis de Xerta (203), Paüls (144) i Tortosa (76).

Els municipis de Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Roquetes mantenen els seus plans municipals activats.

El foc ha afectat una superfície aproximada de 3.201,28 hectàrees

Afectades 3.201,28 hectàrees

Agents Rurals informa que l'incendi, que es va iniciar a Paüls, afecta per ara una superfície provisional d'unes 3.201,28 hectàrees, segons el càlcul provisional efectuat pel Cos. De l’àrea afectada, 1.125,88 ha són dins del Parc Natural dels Ports. Pel que fa al tipus de terreny afectat: 2.360,75 ha són forestals, 815,82 ha agrícoles i 24,71 ha sòl urbà.

Afectacions viàries

El Servei Català de Trànsit informa que les vies que resten tallades sa la zona en aquests moments són: la TV-3541 entre Paüls i Xerta i la N-230b a Xerta,

Informació sanitària

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) té activades de manera preventiva 3 unitats. Des de l’inici de l’incident han fet 4 atencions sanitàries lleus.

D’altra banda, aquest dimecres s’ha organitzat l’atenció als consultoris locals dels diferents Equips d'Atenció Primària de la següent manera:

Consultoris oberts: CAP Baix Ebre, CAP Roquetes, Consultori de la Raval de Crist, Consultori de Jesús, Consultori del Mas de Barberans.

Consultoris tancats: Xerta, Alfara de Carles, Els Reguers, Paüls, Benifallet, Aldover.

Els professionals d’aquests consultoris tancats es distribuiran entre el CAP Roquetes i el CAP Baix Ebre.

Els consultoris de Bítem i Tivenys estan tancats i els seus professionals es reubicaran al CAP Temple.

També estan tancats els centres de Prat de Comte i Pinell de Brai. Els seus professionals es traslladaran al CAP de Gandesa. No obstant això, la infermera del Pinell de Brai, que resideix a la població, continuarà donant suport localment.

Demà dijous està previst que es recuperi la normalitat a tots els centres.