Els Bombers preveuen que caldrà tot el dijous per controlar el foc de Paüls

El bosc totalment calcinat per l’incendi de Paüls.ACN

Els Bombers han consolidat l’estabilització del foc de Paüls (Baix Ebre) anunciada al migdia després que durant la tarda no hi hagi hagut revifades ni hagi arribat la tempesta que podria haver complicat la situació en alguna part del perímetre, de més de 30 quilòmetres.

El cap d’intervenció dels Bombers, Joan Rovira, ha indicat que ara comença una fase que es pot allargar almenys 24 hores, després de les quals, si no hi ha hagut ensurts, es pot pensar en la fase de control. El dispositiu d’extinció ja es comença a reduir, així com l’estructura de comandament. Les unitats helitransportades d’Aragó han marxat i les de l’UME ho faran demà a les vuit del matí.

Ja no queden restriccions ni carreteres tallades i s’ha aixecat el confinament de Paüls. D’aquesta manera, després que durant el dia d’ahir, unes 18.000 persones quedessin afectades per les restriccions, ja no queda vigent cap ordre de confinament. Protecció civil, tanmateix, continua demanant «prudència amb la mobilitat a la zona».