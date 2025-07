Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi de Paüls

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l’incendi forestal de les Terres de l’Ebre que, segons les darreres dades provisionals del Cos d’Agents Rurals, ha afectat 3.221,16 hectàrees. En aquests moments, les tasques d’extinció se centren a la banda del flanc esquerre més pròxima al cap, que és on s’han reforçat els treballs del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers i on els hidroavions de l’Estat estan focalitzant les descàrregues d’aigua. És aquest el darrer punt en què les línies d’aigua dels Bombers encara no s’havien trobat.

Al flanc dret, entre Paüls i Alfara de Carles (cua de l’incendi), ara mateix està treballant un destacament de les Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) en un descendent en què el foc ha tingut un comportament molt actiu. En aquesta zona, amb moltes cingleres i de molt difícil accés, s’està treballant amb eines manuals. A la resta del perímetre, que en les darreres hores ja no ha crescut, hi ha molts punts calents que cal rematar.

Tot i l’estabilització de l’incendi, es mantindran el confinament dinàmic a Paüls i dos talls de carreteres: a la TV-3541 entre Paüls i Xerta i a la N-230b, a l’alçada de Xerta.

En aquests moments, treballen a la zona un centenar de dotacions terrestres i 17 d’aèries, que són: 2 helicòpters de comandament, 5 helicòpters bombarders, 2 avions de vigilància i atac, 2 hidroavions i els 6 bombarders de les BRIF.

A la tarda, la feina dels bombers serà «consolidar» l'estabilització. Rovira ha indicat que l'únic element que podria generar «certa inestabilitat» és el pas d'una tempesta que està prevista cap a les cinc de la tarda, davant la possibilitat que pogués «desestabilitzar» alguna zona de l'incendi. El cap d'intervenció ha explicat que depenent si és una tempesta seca o amb aigua, la situació pot ser diferent. Tot i això, ha explicat que ara hi ha humitat elevada i zones amb boira humida, condicions que són favorables a les tasques d'extinció.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Tortosa i el cos d'Agents Rurals han creat un equip conjunt per tal d'esbrinar les circumstàncies del foc. De moment, els Agents Rurals han delimitat una zona on haurien començat les flames però no tenen cap hipòtesi encara.