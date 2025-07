Dotze edificacions afectades per l'incendi de Paüls

La unitat del Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers estan treballant en el reconeixement i avaluació de les estructures que han resultat afectades per l'incendi de Paúls que afecta la comarca del Baix Ebre des de dilluns. Segons un primer balanç, hi ha fins a dotze edificacions afectades en diferent grau i vuit vehicles.

En concret, a Xerta hi ha tres afectacions totals (una casa, un bungalow i un hivernacle) i una casa amb afectació parcial, així com quatre vehicles amb afectació total. A Aldover, hi ha dues afectacions parcials, un magatzem agrícola i una cosa; i a Paüls hi ha sis edificacions afectades en diferent grau i quatre vehicles amb afectació total.

Els Bombers han donat per estabilitzat un 90% de l'incendi, ja que encara queden dos punts complicats. El foc ha afecta unes 3.321 hectàrees, tot i que la dada s'haurà d'acabar de concretar, ja que hi ha zones no cremades dins del perímetre. La majoria de municipis ja no estan confinats a excepció de Paüls, que té restriccions de mobilitat cap a altre zones.