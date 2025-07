Xerta habilita una sala perquè persones desallotjades per l'incendi hi puguin passar la nit

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Xerta ha habilitat la sala polivalent de la casa de la vila per tal que una desena de persones residents en habitatges disseminats que van ser desallotjades a causa de l'incendi de Paüls puguin passar la nit, si ho necessiten. Els afectats estan pendents de l'evolució de les flames per si poden tornar als seus domicilis però, en cas que no sigui possible, tindran l'allotjament garantit.

«Els hem facilitat menjar i ara ens duran llits perquè puguin dormir; fem tot allò que està a les nostres mans», ha explicat Rubén Alegria, tercer tinent d'alcalde de Xerta. «És dur, diferent de quan ho veus a la tele», ha dit Manel, un dels desallotjats. Alguns dels afectats però, ja han aconseguit una alternativa pel seu compte.

Alegria ha indicat que la seva funció des del consistori «ha estat donar suport a Bombers, Protecció Civil i a les autoritats que estan gestionant el foc». Respecte els desallotjats, ha empatitzat amb ells: «viuen en parts disseminades i estan molt exposats al foc». «Tots tenen un neguit de tornar a casa seva per veure com està, perquè la veritat és que la situació ha estat molt dramàtica», ha expressat.

Un d'ells, Manel, ha descrit el foc com a «terrible». «A la una vam veure la columna de fum; tenim un grup de Whatsapp amb diversos veïns que va servir per coordinar accions i a quarts de nou del vespre la fumera ja era insuportable, les flames anaven a més», ha detallat. «A partir d'aquí va ser un petit periple d'anar amb el cotxe cap aquí i cap allà», fins que finalment van anar a Xerta.

Aquest dimarts a la tarda estan pendents que s'aixequi el confinament per si poden tornar a casa seva. En cas que no puguin fer-ho és possible que acabin passant la nit en una furgoneta que tenen aparcada davant l'ajuntament o, si no, dins la mateixa sala polivalent.