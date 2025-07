Un veí d'Aldover: «Tinc més de 80 anys i un foc així no l'havia vist mai»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La nit de dilluns ha estat llarga als municipis del Baix Ebre afectats per l'incendi de Paüls. Les flames van arribar a l'entrada de Xerta i Aldover i els veïns van viure amb l'ai al cor l'evolució del foc, amb el temor que entrés al nucli urbà. En aquesta segona localitat el ritme del poble continua alentit, encara amb l'efecte del confinament decretat per Protecció Civil, si bé alguns ciutadans intenten començar a recuperar la normalitat.

«Tinc més de 80 anys i un foc així no l'havia vist mai», ha relatat Àngel Verge, que just se n'anava a donar menjar als animals que té en una caseta als afores del municipi. Una veïna seva, Pilar Bonavila, reconeix que continua «amb la motxilla a punt» per si les autoritats els evacuen.

Cartell de la Via Verda, amb el terreny cremat a causa de l'incendi, a Aldover.ACN

Ja a plena llum del dia una veïna d'Aldover escombra l'entrada de casa. Les cendres que el vent ha portat de l'incendi han quedat escampades per la localitat, mostra que les flames van arribar fins ben a prop. De fet, a menys de 200 metres ja es veu el voral d'un vial d'accés amb els rostolls cremats i alguna finca de cítrics té arbres socarrats, encara fumejant. La Via Verda de la Val de Zafán, que creua la zona, té en alguns punts tot l'entorn calcinat, entre ells l'entrada a Aldover des de Xerta.

Durant la nit, la presència dels equips d'emergències va ser constant. "«Han anat venint els Mossos d'Esquadra i avisant-nos de tot, han estat molt eficaços», ha indicat l'home. Bonavila també ha manifestat l'acompanyament per part dels policies. «Van parar amb el cotxe i ens van dir que no ens preocupéssim, que si passava res passarien i ens agafarien», ha relatat. Així doncs, ha assegurat que ara ja estan més tranquils. «Ara a esperar que ens deixin fer vida normal», ha expressat amb desig que s'aixequi el confinament. Verge ha afegit que no han dormit en tota la nit i que molts aldoverencs han estat donant un cop de mà als equips d'emergències.

Amb tot, a Aldover segueixen pendents de l'evolució del foc i de la incidència als municipis veïns, encara amb els flancs actius. De tota manera, ja comencen a fer balanç de les afectacions. «Se'ns ha cremat una caseta i una finca que tenim a prop: oliveres, una altra finca que tenim al terme d'Alfara de Carles també segur que se'ns ha cremat...», ha lamentat Verge resignat.

Entre Aldover i Xerta s'aprecia com el foc va arribar a creuar el riu Ebre. Els veïns parlen de «boles de foc» que volaven. Algunes van arribar a agafar vegetació del costat del riu i es van iniciar nous focus, que els Bombers van aconseguir controlar. En aquest punt és on aquest dimarts al migdia els mitjans aeris dels Bombers recullen aigua del riu Ebre.