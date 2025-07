Sánchez mostra la seva solidaritat amb els afectats per l’incendi de Paüls

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat aquest dimarts la seva solidaritat amb els afectats per l'incendi de Paüls i ha demanat «molt precaució». «Seguim les indicacions», ha afegit en un missatge a X on també ha destacat que ja hi ha efectius de la UME desplegats per col·laborar en l’extinció del foc.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest dimarts al matí a Tortosa per seguir l'evolució de l'incendi de Paüls, que fins ara ha afectat unes 2.899 hectàrees i ha obligat a confinar més de 18.000 persones. El cap de l'executiu es traslladarà al centre de comandament dels Bombers ubicat a Tortosa un cop acabi la reunió del Consell Executiu. Allà es reunirà amb els alcaldes dels municipis afectats pel foc i amb els responsables dels bombers i dels diferents cossos de seguretat implicats en les tasques d'extinció. De moment, i segons ha informat el Govern, s’ajorna la reunió que el president tenia previst mantenir a Palau a les cinc de la tarda amb el director regional de l’OMS per Europa.

La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha transmès aquest dimarts un missatge de suport a tots els afectats per l'incendi forestal de Paüls, i ha expressat la «solidaritat» de l'executiu amb els 18.000 veïns que han estat confinats. A més, ha manifestat l'agraïment del govern espanyol amb les persones que treballen en les tasques d'extinció i emergències. Ha recordat que les pròximes hores són «clau» en la lluita contra l'incendi, i ha destacat que aquest dimarts s'han incorporat a la zona efectius de la Unitat Militar d'Emergències d'Aragó i del País Valencià.

Ayuso ofereix ajuda



La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofert a la Generalitat de Catalunya equips d'extinció per fer front a l'incendi de Paüls. «Mirem amb preocupació l'incendi forestal de Tarragona, en l'inici d'un estiu complicat arreu d'Espanya», ha explicat en un missatge a X on també ha mostrat el seu «suport i afecte» als veïns afectats.

Les ADF es posen a disposició del Govern



El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya ha posat a disposició del Govern els recursos de les ADF per contribuir en les tasques d'extinció de l'incendi de Paüls. En un comunicat, ha explicat que aquest dilluns es van posar «immediatament» a disposició del territori i del Govern, tant els recursos de la zona afectada com d'altres amb menys risc d'incendi forestal.

Aquest dimarts han «reiterat» la disponibilitat dels recursos per reforçar la capacitat de resposta i col·laborar en les tasques d'extinció si fos necessari. «Les ADF continuem compromeses amb la protecció del territori, la prevenció d'incendis forestals i la col·laboració amb els cossos d'emergència i les autoritats competents», ha assegurat.