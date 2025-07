Rull es trasllada a Tortosa per fer seguiment de l'incendi del Baix Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, es trasllada aquesta tarda al Pavelló Firal de Remolins, a Tortosa, on s'ha instal·lat el centre de comandament avançat dels cossos d'emergència per l'incendi del Baix Ebre. Rull té previst arribar-hi a les 17.30 hores i ha suspès els actes que tenia previstos per a aquesta tarda.

L'incendi ja ha afectat més de 3.100 hectàrees, 1.122,46 de les quals pertanyen al Parc Natural dels Ports. Els Bombers continuen treballant per controlar el foc, que es va iniciar ahir dilluns al migdia. No confien poder estabilitzar-lo ni aixecar els confinaments de la població fins, com a mínim, aquesta nit.

Es manté el confinament d'unes 18.000 persones de les localitats de Xerta, Paüls, Alfara de Carles, Aldover, Jesús, Roquetes, Bítem, Tivenys i el barri de Reguers de Tortosa. A més, Protecció Civil també ha enviat una alerta als mòbils demanant el confinament municipal a la població de Prat de Comte i Pinell de Brai.